Opinió
Sancions als incívics
La convivència i el civisme són fonamentals perquè una societat visqui en pau i prosperi. El sentit comú hauria d’assegurar assolir amb èxit tots dos aspectes, però sovint no és així. Un clar exemple d’aquest fet és la proliferació d’abocaments il·legals o el llançament de brossa allà on no toca, és a dir, fora dels contenidors o en els contenidors no adequats.
Per això és important la conscienciació i inevitable l’amenaça en forma de sancions i denúncies. Un fet que, habitualment, aconsegueix el seu propòsit. L’Ajuntament de Reus ha multiplicat per 13 les denúncies per dipositar les escombraries fora de lloc.
Concretament, entre els mesos de gener de 2024 i de juliol de 2025 es van obrir 434 actes per incivisme d’aquest tipus. A més, el mes d’abril de l’any passat el consistori va decidir endurir les sancions. Recentment, el Vendrell va anunciar mesures similars.
En una societat idíl·lica, aquestes polítiques no caldrien, perquè això voldria dir que tothom està compromès amb el bé comú i, per tant, abocaria la brossa en els llocs adequats i de la forma adequada. En ple segle XXI, però, això no passa. I no només a Reus o al Vendrell: Tarragona, Cambrils i altres municipis del Camp també pateixen d’aquest mal. Potser fomentar l’educació ambiental seria una eina adequada.