Patrimoni desconegut
Tàrraco no deixa de sorprendre. En l’edició d’aquest dilluns publiquem una important troballa als terrenys de l’antiga Universitat Laboral. Segons detalla l’article dels investigadors Josep Anton Remolà i Josep Francesc Roig, s’hi ha descobert un centre productor d’àmfores que data entre els segles VI i VII. S’ubicava en els terrenys de l’entorn del Mas dels Canonges, al marge dret del riu Francolí i on en l’antiguitat es trobava el suburbi portuari de la ciutat romana. Més enllà de la importància dels materials trobats, aquest jaciment pot posar llum en la relació dels romans i els visigots amb l’aigua. Aquests treballs arqueològics tornen a demostrar que el patrimoni de Tarragona va molt més enllà de l’Amfiteatre, el Circ, el Teatre Romà, el Pont del Diable o la Torre dels Escipions. Arreu de la ciutat es van descobrint restes que ajuden a entendre per què aquests terrenys van ser d’interès en el passat. És imprescindible que totes aquestes troballes no quedin en l’oblit i s’estudiïn com cal per, si és necessari, museïtzar-les i obrir-les al públic. Tarragona és un museu a l’aire lliure i això s’ha d’aprofi tar per atraure turisme cultural de qualitat i generar i retenir talent dins d’aquest àmbit.