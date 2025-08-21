Opinió
La tecnologia com aliada
Després de les tràgiques conseqüències de la DANA al País Valencià nombroses localitats van començar a treballar per prevenir els efectes de les inundacions. A Tarragona, aquest fenomen també va provocar forts aiguats i el desbordament del canal de la Móra, que va deixar cases inundades i persones que van haver de ser rescatades.
L’Ajuntament va anunciar diverses mesures per a prevenir els augments sobtats del cabal d’aigua, com la neteja del canal, imprescindible, o la instal·lació d’un tanc de tempestes amb capacitat per a emmagatzemar 1.000 metres cúbics d’aigua. Ara, el consistori ha licitat la col·locació d’almenys vuit sensors que seran capaços de detectar l’augment descontrolat del cabal i generar alertes en temps real.
Aquests aparells s’instal·laran en vuit punts qualificats de crítics, essencialment zones inundables i que acostumen a emmagatzemar molta aigua en situacions de tempesta. La tecnologia ha de ser l’aliada per a combatre els efectes del canvi climàtic o, almenys, prevenir les afectacions més greus. Tant de bo les pròximes actuacions en matèria de prevenció arribin sense la necessitat d’una tragèdia com avís.