Opinió
La història es viu a la plaça de les Cols
Ahir la plaça de les Cols de Tarragona va ser testimoni d’un fet històric. Després de 147 anys, aquest espai icònic va tornar a veure com es descarregava el pilar de 8 amb folre i manilles. L’última vegada que es va fer a la plaça de les Cols va ser l’any 1878 de la mà de les colles vallenques.
La Colla Jove Xiquets de Tarragona en va ser ahir l’autora, una entitat que fa molts anys que fa les coses bé (socialment i castellerament parlant) i que ahir va tornar a demostrar que forma part de la primera línia castellera, juntament amb els Xiquets de Valls i Vilafranca.
Diades com la de Sant Magí, on SPiSP va descarregar el segon 5 de 8, el Serrallo va estrenar el 3 de 8 i els Xiquets van recuperar el 2 de 8 amb folre, donen sentit a Tarragona com a capital del món casteller. No només el Concurs de Castells, bianual, atorga aquest títol a la ciutat. Fets històrics, places històriques i colles històriques ho corroboren any rere any.
Les Cols, per exemple, és una plaça on s’hi respiren castells, i així es va tornar a demostrar ahir. 147 anys després es va tancar un cercle: de l’antiguitat a la modernitat, però sense perdre l’essència. Castelleres i castellers són els responsables de què Tarragona brilli i se situi incontestablement a l’avantguarda del món casteller. I que així sigui per molts anys més.