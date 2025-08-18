Prou negacionisme
Les temperatures han tocat sostre aquest cap de setmana amb la segona onada de calor de l’estiu. A la península els incendis devoren els boscos amb rapidesa i, de fet, ja s’han hagut de lamentar morts per les flames. Ahir, el cel del territori es va enterbolir a causa de l’arribada del fum i les cendres dels incendis que afecten part d’Espanya i Portugal. A Catalunya, més d’un centenar de persones han hagut de ser ateses pel SEM pels efectes de les altes temperatures, que van superar els 40 graus a les comarques tarragonines. En aquest context, els negacionistes del canvi climàtic han tornat a fer-ne de les seves, inundant les xarxes socials de mapes de colors amb temperatures estiuenques d’anys anteriors. Tot plegat, amb l’única voluntat d’assegurar-se que la ‘seva’ veritat s’estén a través de perfils i comptes que els ballen l’aigua. Els efectes del canvi climàtic són cada any més evidents i les dades científiques de temperatura, humitat i incendis així ho avalen. És responsabilitat de tothom contrastar les informacions i no creure’s únicament allò que l’algoritme serveix en safata. L’emergència climàtica és una realitat i està costant morts i ferits.