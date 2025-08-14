Opinió
El potencial de l’Aeroport
En els primers set mesos de l’any l’Aeroport de Reus ha aconseguit incrementar el nombre de viatgers en un 12,3% en comparació al 2024, després de superar els 740.000 passatgers. Si res no canvia, finalitzarà el 2025 amb xifres properes a les de l’any 2011, quan es va superar el milió de llarg.
I tot plegat, amb una infraestructura que no ha patit remodelacions ni ampliacions. Aquestes xifres demostren el potencial d’aquest aeroport, que encara podria ser major si comencés a funcionar com una alternativa al massificat Aeroport Josep Tarradellas Barcelona - El Prat.
Amb la polèmica ampliació d’aquest equipament sobre la taula, les xifres de l’aeroport reusenc posen encara més dubtes sobre quina és la millor solució: fer més gran el de Barcelona o teixir una xarxa ferroviària de primer nivell i aprofitar, així, els aeròdroms de Girona, Lleida i Reus.
Tots ells a menys de dues hores de la ciutat comtal. L’aeroport del Baix Camp té límits si només serveix al turisme de les comarques tarragonines, on créixer en xifres pot comportar problemes greus, però si s’entén com un complement al barceloní, el camí per recórrer és llarg. Els dirigents hauran de decidir.