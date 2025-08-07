Protagonistes socials
Fa poques setmanes es feien públiques les queixes de veïns de Torres Jordi, a Tarragona, per la proliferació de persons senses sostre a la zona de la piscina del Serrallo. Als voltants de l’equipament s’havia establert una mena de campament. Persones nues dormitant o defecant en mig dels jardins públics i una denúncia de degradació del barri que fins i tot el grup municipal d’En Comú Podem va fer seva exigint solucions a l’Ajuntament. Ara assistim a un nou episodi amb algunes similituds, tot i que en aquest cas l’escenari és la Part Alta. La Plataforma Som Part Alta ha sortit sorprenentment a defensar una terrassa al carrer Merceria. Sorprèn perquè els veïns són especialment bel·ligerants amb aquestes ocupacions de via pública. En aquest cas, però, els veïns, com a Torres Jordi, defensen que una Terrassa de bar és millor que la situació d’insalubritat generada per la presència de persones sense llar a la zona dels porxos del carrer. Al capdavall, els mateixos protagonistes de les queixes veïnals, uns protagonistes conseqüència directa d’una societat cada vegada més deshumanitzada, amb més problemes de salut mental i que haurà de repensar-se com donar solució a un problema inherent a l’evolució social que genera.