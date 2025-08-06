Relíquies de proximitat
Cada primer dimarts i dimecres d’agost, des de fa més de seixanta anys, Valls és l’escenari de la Firagost, la mostra dedicada bàsicament a l’agricultura i a productes de proximitat, sempre vinculats a la terra. En un vessant més ampli, i el concepte de fi ra sovint ho admet, també es poden trobar productes de maquinària agrícola al costat de concessionaris de cotxes que res tenen a veure amb l’agricultura si no és que assumim que els pagesos també poden conduir vehicles fora de la feina. En qualsevol cas, la fi ra vallenca ha intentat els últims anys emprendre un procés de modernització. Es van introduir unes jornades tècniques adreçades a professionals del sector i també es va incorporar un mercat de vins i caves de la comarca de l’Alt Camp, potenciant així directament l’enologia de quilòmetre zero. El model de fi ra, ara que la tecnologia gairebé ens acabarà introduint la realitat virtual en qualsevol àmbit, sembla complicat de mantenir, però l’exemple de la mostra vallenca encara resisteix. La mateixa resistència que manté el sector de la pagesia, que manté l’activitat malgrat una globalització mercantil i que fa témer que la Firagost no acabi esdevenint, desgraciadament, una mostra de valuoses relíquies de proximitat, altrament dits, pagesos.