Opinió
Activitat econòmica comuna
La Diputació, a través del seu vicepresident, Rubén Viñuales i del Diputat de Promoció Econòmica i Ocupació, Pere Granados, va presentar una nova línia de subvencions adreçades, d’una banda, als polígons d’activitat econòmica i, de l’altra, a clubs esportius que hagin de competir en l’àmbit estatal o internacional.
En el cas de l’activitat esportiva, cap dels clubs que han aconseguit estar present a competicions estatals, com en el voleibol, o fins i tot, internacional, com en l’hoquei, deixarà d’agrair disposar d’una ajuda extra per les seves cada vegada més complicades economies. No deixen de ser una eina de promoció de les localitats a les quals representen.
Pel que fa a les ajudes a polígons, el que sembla més oportú és poder-les dedicar a l’adequació dels existents, molts d’ells encara amb bastant de sol per ocupar o desenvolupar. Es tracta d’espais que, per dimensions i per la sempre complexa interrelació entre els interessos públics i els privats, pateixen d’un manteniment sempre millorable d’accessos, asfaltats, millora de serveis...
I també, perquè no, aprofitant eines com el Pacte Nacional per a la Indústria, incidir en la promoció conjunta d’aquells espais que hi ha disponibles. Fins i tot, des d’un interès metropolità de mancomunar oportunitats.