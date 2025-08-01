Guanyar i perdre
És probable que estem assistint al fi nal d’un dels serials municipals més complicats que ha patit mai la ciutat de Tarragona. Res no ho feia preveure, però quan el 2022 es van establir les bases per la nova adjudicació del contracte de la neteja, es va començar a gestar una llarga lluita de despatxos, advocats i tribunals on no han faltat, fi ns i tot, episodis de suposats espionatges. En un breu comunicat l’Ajuntament anunciava ahir que fi nalment el Tribunal de Contractes del Sector Públic havia decidit desestimar els recursos d’FCC i GBI Paprec i Urbaser podrà assumir la neteja de la ciutat. FCC ha estat mantenint la gestió del servei mentre no es resolien els litigis on la mateixa empresa també estava involucrada, amb el que això ha comportat de pèrdua d’efi ciència pels usuaris, és a dir, els ciutadans. No està previst que apareguin nous actors judicials –que ja serien massa dilatats en el temps per ser efectius per les empreses–, així que fi nalment quedarà resolt el que no deixa de ser el contracte més copiós en l’àmbit municipal perquè s’adjudica per deu anys a raó d’uns 20 milions d’euros anuals. Segurament aquest volum econòmic ha estat part de la causa del retard a resoldre’s. Massa a guanyar, o massa a perdre.