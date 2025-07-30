Planificar el futur
Les dades de l’Idescat assenyalen quins municipis seran els que més creixeran els pròxims deu anys a Catalunya. I resulta, tot i que no és una sorpresa, que obren aquest ‘rànquing’ hi ha dues poblacions del Baix Penedès, Cunit i Calafell. No hi ha massa secrets en les principals causes que justifiquen aquest increment de població, que supera el 20% en els dos casos. L’Àrea Metropolitana de Barcelona no deixa d’’expulsar’ població. Ho fa tant per raons gairebé de subsistència, perquè hi ha un volum de població important que no pot assumir els costos d’habitatge i consum de l’entorn barceloní; com també per altres causes vinculades a la qualitat de vida. Es tracta d’una població de més edat que cerquen espais de costa a uns preus més raonables i on poden gaudir de serveis adequats quan es jubilen. No és, però, aquest l’únic factor de creixement. Amb la caiguda de la natalitat, cada vegada és més habitual trobar una estadística que fins fa poc passava més desapercebuda, la del percentatge de nous naixements corresponents a mares estrangeres. El repte per adaptar els serveis de proximitat a aquesta nova població és majúscul, sobretot perquè cal escometre-ho ja perquè deu anys, en realitat, representa un període molt curt quan es tracta de planificar polítiques socials.