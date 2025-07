Recuperació sense obra nova

Creado: Actualizado:

Les dades del maig confirmen una recuperació del mercat immobiliari a Tarragona, amb un increment del 26,6% en les operacions de compravenda que supera les 1.400 transaccions. Aquesta tendència s’emmarca en un context català favorable, on el creixement arriba al 38,7%.

No obstant això, l’anàlisi detallada de les xifres tarragonines revela aspectes no tan positius. El més evident és que del total d’operacions, només 232 corresponen a obra nova, mentre que 1.224 són immobles usats. Aquesta desproporció es correspon amb les dades que indicaven que la construcció no havia aconseguit recuperar aquest 2025 l’activitat com l’any anterior.

També es posa de manifest amb les dades del maig, la pràctica inexistència d’habitatge protegit: només 24 operacions de les 1.456 totals. Aquesta dada reflecteix com els plans públics d’habitatge social, anunciats tant per la Generalitat com pels ajuntaments, van amb força retard respecte de la demanda social existent.

I quan hi hagi un volum important, sempre serà el lloguer el model de transacció predominant, perquè, sigui d’origen privat o públic, els preus de venda sempre queden molt lluny de les possibilitats de les famílies que cada vegada tenen menys poder adquisitiu.