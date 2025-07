Companyia sanadora

Creado: Actualizado:

L’estudi realitzat per l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus sobre l’acompanyament familiar nocturn a l’UCI posa de manifest, de manera comprovada, la capacitat curativa que pot aportar la presència d’éssers estimats per algú que pateix el tràngol de l’estada a una Unitat de Cures Intensives, on van a parar sempre casos complicats i urgents. Els resultats de l’estudi són contundents: els pacients acompanyats per familiars durant la nit desenvolupen un 50% menys deliri que els que romanen sols. El concepte del deliri potser el tenim associat a altres àmbits més ‘literaris’, però resulta que en l’àmbit de la salut és un fenomen habitual en pacients durant les nits i, el que és més important, representen un factor de risc afegit al mateix estat de la persona que el pateix. En un entorn hospitalari sovint deshumanitzat, on la tecnologia i el soroll poden generar ansietat i desorientació, la presència familiar actua com un ancoratge emocional que preserva l’estabilitat mental del pacient. En conseqüència, és lògic que els responsables de l’estudi plantegin la necessitat d’incrementar la presència de familiars a les nits, que l’any passat només va produir-se en un 25% dels pacients.