Memòria digital

Una vintena de tarragonins, alguns d’ells fundadors directes del servei, han signat una carta adreçada a la Diputació en què demanen que el tancament de Tinet no es faci sense tenir en compte alguns condicionants. Segurament un dels més destacats és el de preservar el llegat que deixa un servei públic pensat pel ciutadà i que va ser en el seu moment capdavanter a les comarques de Tarragona. Molts tarragonins mantenen encara el seu correu electrònic principal sota el paraigua de tinet.org o tinet.cat i tot just una de les demandes que li fan a la Diputació és que aquests dominis es mantinguin sota gestió pública. De fet, això ajudaria a mantenir els recursos d’aquells usuaris que segurament ni tan sols sabran com fer el traspàs a altres comptes i la seguretat per a tots aquells que potser ni sabran que desapareix el servei i mantenen el compte obert. El cost, en aquest cas, seria irrisori i assumible sense problemes per l’ens supramunicipal. Finalment més que un criteri tècnic, caldrà també una voluntat política. Hi ha centenars de blogs, de pàgines web moltes d’elles amb temàtiques estrictament locals, que haurien de tenir un repositori digital permanent i consultable. No deixa de ser part de la nostra història social comuna i, en aquest cas, digital.