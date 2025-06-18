Opinió
Mala peça al teler
Els estaments públics, i en aquests cal incloure els cossos policials, tenen mala peça al teler per a posar remei als problemes derivats del denominat ‘top manta’. En el cas dels incidents que ahir i la setmana passada s’han viscut a Salou, es tracta de la reacció dels venedors contra la policia.
No deixen de ser, malgrat tot, la baula més dèbil de la cadena de distribució del material il·legal. Les polítiques socials que s’han intentat han tingut resultats desiguals. És ben coneguda la iniciativa del Sindicat de Manters de Barcelona. Aquestes polítiques, però, no han aconseguit acabar amb el perjudici econòmic que es genera al comerç de proximitat o a les grans marques, les grans afectades per les falsificacions.
Les actuacions policials posen el focus en l’origen de la mercaderia i els canals de distribució, on es concentren els ‘explotadors’ del sistema i dels manters. Però sense una sortida alternativa, aquestes actuacions deriven en enfrontaments perquè els joves venedors no veuen com afrontar el seu futur sense els ingressos de la seva activitat de venda al carrer.
No existeixen solucions miraculoses en aquest conflicte i com ha de ser de complicat que fins i tot dos pobles veïns són incapaços de posar-se d’acord i col·laborar en aquesta matèria.