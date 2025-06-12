Opinió
Art amb motivació
En molt poc temps i de manera vertiginosa, la intel·ligència artificial ha començat a estar present a molts àmbits de la nostra vida. La manera més evident és la de poder-la utilitzar, directament, des dels telèfons mòbils que, també són, un element indestriable del nostre dia a dia.
Ja podem trobar cotxes amb IA, gestió de rentadores, de neveres, la IA per a fer selecció de personal a empreses. Aviat serà omnipresent. Un dels fenòmens més globals a la implantació de la intel·ligència artificial és el seu ús recreatiu per a generar il·lustracions, imatges impossibles o vídeos que abans només estaven a l’abast de grans estudis professionals.
Però al capdavall, no deixa de ser un art efímer i sense ànima. Per això és important també poder gaudir d’aplicacions artístiques en el món digital que tinguin un propòsit o una motivació ben concreta. I és el que es podrà veure al nou festival que el Port de Tarragona acollirà el 26 i 27 de setembre vinent.
El Now Fest serà l’expressió viva de com el món digital també pot servir per a recrear i crear art, amb nous artistes que, en lloc del pinzell, per pintar, o el cisell per esculpir, utilitzen el llapis electrònic o la realitat virtual.