Opinió
Turisme cuinòfil
Aquest dimarts, l’Hotel Mas la Boella ha estat l’escenari de la trobada d’una setantena d’operadors turístics, provinents de 18 mercats internacionals, amb agències catalanes que han pogut presentar-los la seva oferta. Es tractava, a més, d’operadors que cercaven un model força concret de producte turístic: el que està basat en la gastronomia.
Segons dades que es van explicar durant la trobada, actualment el 10% del turisme que anualment arriba al país entraria en aquesta categoria, denominada ‘foodie’. Les associacions turístiques i hostaleres tarragonines sovint insisteixen en la necessitat d’allargar la temporada turística per poder millorar la situació estructural, i també, és clar, l’econòmica, del sector. La gastronomia és una de les millors maneres d’aconseguir-ho, perquè no està necessàriament vinculada a la climatologia.
I en això, Catalunya i Tarragona compta amb eines potents per a poder estar present en aquesta oferta per al turista cuinòfil. Només en l’apartat de l’enologia podem competir amb els mercats més importants del món. Ara bé, això comporta que l’oferta estigui pensada per aquest públic internacional. Només cal esperar, però, que no representi un augment de preus que, finalment, acaba patint el client local.