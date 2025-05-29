Opinió
Atraure i gestionar
Gairebé el 13% dels treballadors dedicats a l’hostaleria de la demarcació de Tarragona, comptant els allotjaments i la restauració, estan a la comarca del Priorat. Tenint en compte el volum poblacional i el tipus d’activitat econòmica general de la zona, resulta una xifra molt elevada.
Les dades corresponen a l’estudi elaborat per Juan Antonio Duro, catedràtic del departament d’Economia de la URV i que es va presentar ahir en el marc de la renovació de la renovació de la junta de l’associació hotelera de l’AEHT.
En definitiva, l’estudi, a banda de les dades relatives al Priorat, ve a demostrar la importància que el sector de la restauració i l’hoteleria té en el conjunt del sector turístic tarragoní. Les grans assignatures del sector i de les administracions que en tenen competències, és assolir ampliar l’àmbit tradicional, lligat sobretot a la costa i, sobretot, aconseguir ampliar la temporada al llarg de l’any.
Desestacionalitzar l’oferta és una eina en la qual les zones d’interior, com és el Priorat, han de tenir una rellevància destacada. En qualsevol cas, però, el creixement turístic també ha de garantir la sostenibilitat de l’entorn. I en això el Priorat també destaca. La fita és aconseguir que el seu atractiu natural no sigui a la llarga el seu principal problema.