Opinió
La baula dèbil
Ja no ens sembla estrany que agents dels Mossos d’Esquadra facin xerrades a escoles i instituts parlant de temes que afecten directament el dia a dia dels menors. Des de l’ús dels telèfons mòbils i les implicacions de compartir continguts a les xarxes socials (també aquells que no són propis i que cal emmarcar en el fenomen del bullying), fins a altres aspectes vinculats a consum de drogues o situacions de conflicte en les que es poden veure implicats els joves.
Es tracta de donar-los consells i eines que puguin aprofitar per no ser l’objectiu d’aquelles persones que cerquen aprofitar-se’n. De la mateixa manera caldria actuar de manera global amb la gent gran, un col·lectiu de població que no para de créixer a causa de la situació demogràfica que patim. Com expliquen des de la Guàrdia Urbana de Tarragona, els furts de carteristes són els delictes més habituals a la ciutat, juntament amb els que es produeixen amb el mètode denominat de l’abraçada.
I en aquest cas les víctimes propiciatòries i gairebé exclusives són la gent gran. Cal fer pedagogia en aquells espais on puguin reunir-se per intentar conscienciar-los de com protegir-se el màxim possible d’una delinqüència que sempre troba la baula més dèbil.