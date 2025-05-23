Opinió
Repensar la societat
Una de les principals tasques de la fiscalia és la de vetllar per l’interès públic i defensar els drets dels ciutadans. Un col·lectiu ciutadà sobre el qual la fiscalia ha de tenir un especial interès és el dels menors. Bàsicament perquè, desgraciadament, sovint quan hi ha situacions delictives, les famílies també formen part del problema i difícilment tenen la capacitat, o la voluntat, de defensar els drets de la víctima.
La fiscal en cap de la Fiscalia de Tarragona ha expressat la necessitat de la creació de tribunals que estiguin especialitzats en violència contra la infància. Podria semblar, d’entrada, que és una proposta de màxims. Però l’argumentari de la fiscal té tot el sentit quan, desgraciadament, els responsables del ministeri fiscal s’enfronten a un nombre cada vegada més alt de casos d’abusos a menors.
Sense nous tribunals especialitzats el risc que es corre és que els jutjats dedicats a violència de gènere, quedin saturats. Podem repensar el model judicial, però el veritable problema és que estem construint una societat on els delictes sexuals i els de violència contra les dones i els menors no paren de créixer. El que ens cal repensar és si no calen accions més profundes que les jurídiques per frenar-ho i revertir-ho.