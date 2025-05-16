L’aprenentatge del patrimoni
Tarraco Viva està demostrant, un cop més, com d’important és per a Tarragona. La rellevància internacional del festival és d’admirar, així com la programació extensa, adaptada als nous temps i atractiva per al públic general i per als experts en la matèria. L’esdeveniment posa el territori al mapa en termes de divulgació del patrimoni, un fet imprescindible per una ciutat Patrimoni Mundial. Però més enllà d’aquests factors, hi ha un fet que és diferencial i importantíssim: la participació d’alumnes d’arreu de les comarques tarragonines. Tant dimecres com ahir, centenars d’escolars van poder conèixer els jocs i els costums romans, endinsant-se així en la història de l’antiga Tàrraco des d’un vessant entretingut, fugint de ponències que, per edat, possiblement no poden gaudir. Tarraco Viva transmet a les noves generacions coneixements i estima pel patrimoni de la ciutat i de la demarcació. És imprescindible vetllar perquè tots aquests estudiants, quan arribin a l’adultesa, admirin, cuidin i conservin la història de Tarragona. Només d’aquesta manera s’aconseguirà el relleu generacional necessari perquè la ciutat continuï essent puntera en matèria de patrimoni.