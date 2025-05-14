Platges sense fum
Aquest dilluns l’Ajuntament de Mont-roig del Camp anunciava que el plenari havia acordat prohibir fumar en tot el litoral: 12 quilòmetres de platges, cales i entorns naturals. L’any passat, Vila-seca també va restringir el fum del tabac a la platja de La Pineda. De moment, aquests són els únics municipis de la demarcació que han prohibit el fum en totes les seves platges. Salou, per exemple, només ho fa en una part. Tarragona ho està estudiant, així com Altafulla, i a l’Hospitalet de l’Infant i Vandellòs la prohibició arribarà l’any vinent. L’altra cara de la moneda és el Vendrell, on no s’ho han plantejat. La qüestió de tot plegat és qui vigilarà els fumadors i si serà possible fer-ho. El desig, evidentment, és que prevalgui la conscienciació ciutadana i la convivència i, per tant, les normes es compleixin. Però ja se sap que moltes vegades cadascú mira per si mateix i no pensa en la resta. Si s’ha arribat fins al punt de restringir és perquè els ajuntaments han detectat major presència de burilles a la sorra, fet que la humanitat no es pot permetre perquè el planeta ja està prou contaminat. Caldrà veure si la norma es compleix i, en cas que no sigui així, si arriben les sancions.