El temps dirà
Ahir a la tarda, Dani Vidal es va acomiadar de l’equip i l’afició del Club Gimnàstic en una emotiva roda de premsa. Hores abans, el Consell d’Administració havia fulminat de forma inesperada el ja exentrenador. L’equip grana es troba en zona de play-off d’ascens a Segona Divisió a falta de dos partits i, de fet, aquesta setmana podria segellar matemàticament la classificació per a la lligueta si guanya al camp de la Gimnástica Segoviana. És ben cert que s’han desaprofitat oportunitats per a poder ascendir com a campions. També que en les darreres jornades no s’ha guanyat a fora de casa i s’han deixat perdre punts al Nou Estadi. Però si el problema d’aquest projecte era l’entrenador, potser hauria estat més eficient acomiadar-lo el passat mes de febrer, quan l’ombra de la destitució ja planejava sobre el tècnic. Ara, el nou entrenador, l’històric Luis César Sampedro, té la difícil missió de donar estabilitat a una plantilla que ha vist com el seu líder havia de dir adeu abans de l’esperat. Falten dues jornades de lliga i el Nàstic ha de guanyar per a classificar-se per al play-off. Si ho aconsegueix, haurà de batallar novament per l’ascens. El temps dirà si la destitució de Vidal era la solució.