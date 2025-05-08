Opinió
Primer pas important
La construcció del futur tramvia del Camp de Tarragona sembla que, per fi, ha començat de manera definitiva. Ja ha estat adjudicat el primer contracte relatiu al primer tram, que ha d’unir Cambrils, Salou i Vila-seca. Es tracta d’un contracte que cal considerar ‘menor’ en el conjunt de l’obra –que farà anar quantitats pressupostàries milionàries–, però és significatiu tot just per ser el primer.
Es tracta de l’adjudicació del control de qualitat de l’execució del projecte, de poc més de 141.000 euros. És important perquè fins ara no ha estat precisament un procés ràpid, el del desenvolupament del tramvia tarragoní. De fet, fa molts mesos que s’hauria d’haver adjudicat la construcció dels combois –les màquines i els vagons–, però l’oferta econòmica inicial va fer que quedés el concurs desert.
Ara, amb una dotació major, s’hi havien presentat dues empreses (les mateixes que en el concurs inicial), i tot i que una continuava considerant curta la dotació pressupostària i s’ha autodescartat, l’oferta de Stadler Rail s’ha mantingut dins els termes proposats en l’adjudicació. Caldrà ara que Ferrocarrils de la Generalitat la valori, però si no hi ha cap sorpresa d’última hora, tindrem empresa que construeixi el tramvia.