Opinió
Amb el patrimoni, pilotes fora
La situació de la pedrera del Mèdol, tancada des de fa anys i que només es pot veure des de l’exterior, exemplifica el que s’ha viscut -i es viu- amb el patrimoni tarragoní en els darrers anys. Quan les autopistes van deixar de tenir peatges, la titularitat de la pedrera, que era de la concessionària Abertis, va passar a l’estat. I de l’estat, a la Generalitat.
A dia d’avui, continua tancada, i també el Centre d’Interpretació que es va crear l’any 2013. Els canvis de titularitat entre administracions responen de vegades a una voluntat de no fer-se càrrec del monument per raons econòmiques. En nombroses ocasions s’han recollit declaracions polítiques de membres electes de l’Ajuntament contra la Generalitat i l’Estat per falta de recursos econòmics.
Ara bé, quan són del mateix color polític, aquesta situació no es dona. La creació d’un consorci pel patrimoni que aglutini aquestes administracions no suposarà només un increment de les partides en inversions i conservació, sinó que també assegurarà que, almenys una vegada a l’any, les parts implicades s’asseuran al voltant d’una taula. I serà aleshores quan no podran llançar pilotes a fora, perquè sempre retornaran a les seves mans.