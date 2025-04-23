El desordre ferroviari
La licitació de l’estudi de les noves connexions ferroviàries del Port de Tarragona, que se centrarà en el nou traçat de les mercaderies per a eliminar-les del frontal marítim de Tarragona, ha tornat a demostrar que no hi ha un consens ferroviari al Camp de Tarragona. Vila-seca, municipi pel qual hi podrien circular en un futur, no les vol. Tarragona tampoc. I els municipis de l’interior, ni parlar-ne. A hores d’ara, el transport de mercaderies en tren és la millor alternativa al transport rodat, que congestiona autopistes i autovies i agreuja els efectes del canvi climàtic. Però les mercaderies ningú no les vol, perquè el soroll, les vibracions i la perillositat dels combois inquieten la ciutadania que les pateix. I això els alcaldes ho saben i ho defensen amb legitimitat. Ara bé, les mercaderies, per algun lloc hauran de passar. I els municipis s’hauran de posar d’acord en trobar una ubicació que presumiblement no agradarà a tothom, però que serà l’única manera de retrobar un consens que s’ha perdut en les darreres setmanes. Si els alcaldes i alcaldesses dels municipis del Camp de Tarragona no són capaços de fer-ho, haurà de ser la Generalitat o l’Estat qui decideixi per ells. I això tampoc agradarà.