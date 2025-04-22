El llegat del papa Francesc
El papa Francesc, el successor de Sant Pere, ha mort aquest dilluns després de 12 anys al capdavant de l’Església catòlica. Ha estat un pontificat segurament irregular, però amb moltes més llums que ombres en el seu balanç final. En una institució mil·lenària, qualsevol moviment per a tocar estructures importants mai no pot ser ràpid ni brusc si el que s’intenta, al capdavall, és preservar-ne la integritat. El papa Francesc ha deixat com a llegat una reforma de la gestió de les arques del Vaticà més transparent i controlada, ha lluitat de manera decidida per escoltar aquelles víctimes de la pederàstica vinculada a l’església que fins aleshores havien estat silenciades i pràcticament ignorades. També va fer passos cap a una obertura de l’església cap a col·lectius com el dels homosexuals i també, de manera especial, va voler que el seu missatge ressonés en favor dels més desvalguts, considerant la pobresa com una violació dels drets humans. Hi ha aspectes, com el de la incorporació de la dona en l’església, on probablement hauria pogut fer més per tenir un debat més modern que l’actual, però en qualsevol cas, Francesc serà recordat per voler fer una església pròxima a uns fidels cada vegada més escassos als bancs dels temples.