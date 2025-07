Creado: Actualizado:

Ahir l’Ajuntament de Tarragona va presentar el projecte del primer cementiri civil públic de la ciutat. S’ubicarà a la Muntanya del Llorito, costarà aproximadament 1,8 milions d’euros, podria arribar a ocupar una superfície d’unes 15 hectàrees i el consell plenari haurà d’aprovar-lo definitivament. Sobta veure com una ciutat de les dimensions de Tarragona encara no té un espai públic on es puguin enterrar tots els seus ciutadans, siguin de la religió que siguin, si és que en tenen.

El cementiri que té actualment Tarragona es va cedir per part de l’Ajuntament a la Fundació Hospital Sant Pau i Santa Tecla l’any 1825 i, des d’aleshores, mai n’ha recuperat ni la titularitat ni la gestió completa. Es tracta, per tant, d’un cementiri catòlic, on les altres religions no poden prendre sepultura.

És obligació del consistori oferir el servei de cementiri públic, malgrat que en moltes altres ciutats del país siguin les parròquies les que ofereixen aquest servei, però amb la diferència que els solars són municipals. Per tant, és una bona notícia que es comenci a plantejar el primer cementiri públic, civil i laic de Tarragona en uns terrenys de titularitat municipal. Tots els morts podran descansar en pau a la seva ciutat.