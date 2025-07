Desfalc al mercat

Creado: Actualizado:

Els membres del Consell d’Administració de l’empresa municipal Mercat de Tarragona, rebien ahir la notícia de la detecció de presumptes irregularitats comptables corresponents als anys 2014 i 2018. L’empresa que des del gener s’encarrega de les auditories de Mercats hauria detectat un desquadrament de caixa de 36.000 euros. Fins ara els indicis recollits per l’auditori apuntaven a una persona, el responsable de comptabilitat a qui, de fet, se’l va instar a deixar l’empresa. Mercats ha anunciat que presentarà una denúncia a fiscalia i haurà de ser la justícia qui determini el responsable del desfalc. Entretant, la presumpció d’innocència, com en qualsevol, situació similar, ha de prevaldre. L’acusat s’ha defensat argumentant que la situació ell mateix ja la va detectar des del seu càrrec a comptabilitat i que va exposar-la a l’aleshores gerent d’Espimsa (anterior denominació de Mercats) que, afirma, va decidir no fer-hi res. Tot apunta que l’exgerent també serà una altra de les persones acusades d’intervenir en el desfalc. Sorprèn la distància temporal (és a dir, com és que no s’ha descobert fins ara) i això caldrà també una explicació, perquè pot qüestionar auditories anteriors.