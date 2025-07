Expectatives a la Conca

Creado: Actualizado:

La logística pot convertir-se en el motor de desenvolupament determinant per a bona part de la Conca de Barberà. Actualment, està en construcció el Logis Montblanc, que ha de donar cabuda a part de l’activitat de distribució de Bon Preu i el mateix ajuntament ja va treure a subhasta una altra f inca que també ha de tenir en l’activitat logística la seva base. De manera complementària, l’empresa lleidatana Ponentia ha decidit apostar per aquesta zona i ha projectat una enorme plataforma industrial i logística que abasta terrenys de la capital montblanquina i de la veïna, l’Espluga de Francolí. Serà el segon projecte d’aquesta empresa, que ha començat a construir una plataforma idèntica a Tamarit de Llitera, la Franja aragonesa. El projecte de la Conca de Barberà posa de manifest la importància de la millora de les comunicacions per a zones que no disposen d’un gran teixit industrial. L’obertura del túnel de Lilla de l’A-27 ha estat determinant, com també ho serà el pas ferroviari de mercaderies després de la recuperació de la línia amb França que ha d’acabar connectant amb Barcelona a través de Saragossa i Lleida. Les perspectives de futur són bones, sempre que, és clar, es compleixin les expectatives generades.