Falset: créixer adequadament

Creado: Actualizado:

L’Ajuntament de Falset i l’Institut Català del Sòl (Incasòl) han signat un acord que, en realitat, modifica el que fa 16 anys van formalitzar les mateixes parts per promoure una gran `àrea residencial. No és el més habitual. Normalment, es publiciten noves urbanitzacions per posar de manifest l’avenç d’alguna localitat, però és evident que no sempre això és un signe de creixement, si més no, de creixement sostenible.

L’any 2009 l’acord preveia, a la zona del camp de futbol, una àrea residencial amb 1.500 nous habitatges, a banda de zones d’equipaments i serveis, normatius en les noves urbanitzacions. Era una època en què el ‘totxo’ era gairebé l’únic motor de creixement econòmic arreu del país.

Fins que finalment la ‘bombolla’ va esclatar i es va emportar no només a empreses i llocs de feina, sinó també gairebé tot un model econòmic hipotecari i financer. El nou acord esmena una previsió de futur que Falset difícilment podia assumir.

De fet, es passa de més d’un miler d’habitatges previstos a 32, la meitat dels quals, per a ús social. Definitivament, un plantejament molt més d’acord amb els temps econòmics i socials que corren i per a una capital de comarca que ha de créixer, sí, de manera indestriable amb l’activitat que és capaç de generar.