Escena municipal

Oliver Klein ha recuperat la vara d’alcalde de Cambrils aquest dijous. Ho ha fet amb la legitimitat dels vots dels regidors de la seva formació, Nou Moviment Ciutadà, i els dels regidors del PSC i del Partit Popular. La política municipal té raons que la raó no política desconeix i en el cas de l’alcaldia de Cambrils, els últims anys han estat una muntanya russa en la qual els ciutadans hi han de participar com a forçats espectadors.

Aquestes pujades i baixades, en definitiva, de la manca d’estabilitat no contribueixen a fer una bona gestió pública. Klein va protagonitzar el 2021 una moció de censura després de trencar l’equip de govern del qual formava part i va aconseguir l’alcaldia també de la mà del PSC i del PP, i d’un actor, Ciutadans, que ja ha desaparegut del plenari.

Quatre anys després, doncs, els mateixos socis estaran presents al govern municipal, tot i que la mà esquerra del PSC no vol saber el que fa la mà dreta del PP en el mateix bàndol. El que no van poder fer amb els resultats de les municipals del 23 a la mà ho intentaran escenificar –i no és una expressió gratuïta– ara en un govern que, pel bé dels cambrilencs hauria de ser més consistent que els anteriors.