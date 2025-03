Creado: Actualizado:

Més de mig any després, l’Ajuntament de Tarragona encara ha de ‘barallar-se’ per solucionar els problemes que ocasionen els supermercats 24 hores que incompleixen els termes de la seva activitat comercial i que, en essència, els hauria de fer impossible vendre alcohol a partir de les 22 hores. Els conflictes reiterats al carrer Orosi, que en la seva gran majoria tenien l’alcohol com a detonant o element ‘incendiari’, es van atribuir a la presència d’un supermercat que feia aquestes vendes irregulars.

Van ser aquests conflictes els que van fer que l’alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, anunciés que anava a posar el focus en aquests espais comercials. Va ser necessari trobar les escletxes legals necessàries per a poder-ho fer, i finalment, al desembre es va expedientar el primer establiment, al qual se li impedia mantenir l’activitat a les nits.

Gairebé tres mesos després, el consistori ha comprovat com el supermercat s’ha saltat reiteradament el decret de tancament, la qual cosa pot derivar en una sanció econòmica. Una sanció exemplar segurament faria que els establiments que mantenen les vendes de manera irregular i que continuen sent focus de zones de conflictes, valoraran si els surt a compte continuar fent-ho.