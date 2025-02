Tarragona al món

Creado: Actualizado:

La ciutat de Tarragona serà l’escenari, el juliol de l’any vinent, d’una sortida d’etapa del Tour de França, la prova ciclista més prestigiosa del món. Cada any, la cursa escull el denominat Grand Départ, una sortida emblemàtica que serveix per promocionar l’esdeveniment més enllà de la simple competició sobre dues rodes. Precisament per aquesta dimensió internacional, estar present en una de les etapes és una fita promocional de primer ordre.

És evident que una arribada té més impacte que una sortida i, probablement, per la logística de la prova, ni tan sols la ciutat acollirà els participants i tota la ‘cort’ que els acompanya. Tot i així, la imatge de Tarragona es projectarà a un mercat global de fidels seguidors d’un pilot de corredors del més alt nivell esportiu. Al mateix temps, la ciutat es promocionarà en el que és, malgrat que de vegades no ho sembli, el seu mercat principal de turistes: el francès. Una part molt rellevant del teixit econòmic tarragoní depèn del turisme, i esdeveniments com aquest són una eina essencial per mantenir-lo i reforçar-lo.