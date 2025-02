La complexitat del patrimoni

Creado: Actualizado:

El Ministeri de Cultura ha rebut el Pla de Gestió de Tàrraco, elaborat per l’Ajuntament i la Generalitat, i ja l’ha entregat a la UNESCO, ens que el reclamava. Aquest document es va començar a redactar l’any 2014 i és un dels requisits que l’organització posa a totes les ciutats Patrimoni Mundial.

Conservar i protegir el patrimoni és un fet complex: no només perquè són necessaris molts recursos (humans, econòmics i tecnològics), sinó perquè també cal documentar-ho tot adequadament i comptar amb una estratègia posada sobre paper. Un pla director per a cada monument, un pla de gestió que englobi tots els monuments, plans d’actuació per a cada obra...

La planificació és essencial, però per a redactar-la són necessàries mans i cervells de tècnics que, sovint, també han de vetllar pels tràmits diaris. Només un 30% de les Ciutats Patrimoni d’Espanya compten amb el Pla de Gestió publicat per la UNESCO, i no totes les ciutats amb aquesta distinció tenen el nombre de monuments i espais patrimonials de Tàrraco. Preservar i conservar el patrimoni és una tasca difícil en tots els sentits i un consorci ajudaria a guanyar en eficàcia i optimitzar recursos.