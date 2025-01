Els valors de la distància

Creado: Actualizado:

Hi ha cap paràmetre ideològic en el socialisme que demani que els trens de mercaderies hagin de creuar el màxim de nuclis habitats possibles? Segur que no. En canvi, la visió dels alcaldes socialistes de la costa tarragonina i la de l’eurodiputada, del PSOE, Sandra Gómez, resulta discrepant pel que fa al trasllat dels trens que ara passen per la línia de la costa a una d’interior.

La raó de la discrepància segurament cal buscar-la en quin pes té el factor econòmic en cada una de les parts. Des de la distància, en els centres de poder europeus, es pot considerar que moure la circulació de mercaderies és un projecte excessivament car pels beneficis que comporta. En canvi, és evident que pels alcaldes de Tarragona, Torredembarra o Roda de Berà, el cost que ells valoren és el de la seguretat i benestar dels seus conciutadans.

Des de la pandèmia Europa, com a comunitat, ha contribuït a la recuperació dels països que en formen part amb fons extraordinaris, denominats NextGeneration. Doncs per a les pròximes generacions, i les actuals, el trasllat de les mercaderies per l’interior, serà una manera de millorar la seva qualitat de vida. Altres projectes subvencionats fins ara, potser no tant.