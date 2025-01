Qui cuida a qui ens cuida?

Creado: Actualizado:

Falten infermeres. En aquest país hi ha un dèficit important de professionals sanitaris. Per aquest motiu sorprenen, i molt, dos aspectes de l’estudi que ha realitzat el Consell General d’Infermeria. En primer lloc, que, i es tracta del cas de Tarragona, directament, que tan sols hi hagi un 21% de les professionals d’aquest sector que disposin d’un contracte fix. També destaca el fet que més de la meitat hagin indicat, segons l’estudi, que pateixen estrès sovint, que un 20% pateixin ansietat i un 15% insomni. És a dir, com podem esperar que els professionals que han de tenir cura de pacients i assistir a usuaris i metges puguin fer correctament la seva feina –delicada i vital per la nostra societat del ‘benestar’–? El reconeixement que sí que majoritàriament els donen els usuaris a les professionals de la infermeria no té la seva contrapart quan es tracta de l’administració que gestiona els recursos destinats a la salut. Els reclams i les queixes per part del sector s’han fet evidents de manera reiterada els últims anys, però la sensació és que dels recursos que sempre s’anuncien s’incrementen en salut repercuteixen de manera molt escassa en l’apartat de la infermeria.