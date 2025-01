Motor turístic

Creado: Actualizado:

Dimecres vinent es donarà el tret de sortida a una nova edició de FITUR, la cita anual per les institucions i els professionals del sector turístic, que se celebra a Madrid. Hi haurà una trentena de veus tarragonines representades i en destacarà –cada any ho fa– la de Salou, que aprofita l’esdeveniment per a marcar perfil propi dins l’oferta de la Costa Daurada.

Enguany també hi haurà un major protagonisme de Tarragona, coincidint amb l’aniversari de la designació com a Ciutat Patrimoni de la Humanitat. El sector, doncs, en general, voldrà aprofitar les jornades de la fira per a millorar les xifres de la pròxima temporada. I serà un repte important, perquè aquest dilluns mateix, la patronal tarragonina ha donat a conèixer les dades de l’any passat que van ser prou bones com per no tan sols recuperar la situació prepandèmia, sinó millorar-la.

El turisme és un dels motors de les comarques de Tarragona i de la seva bona salut en depèn en gran manera l’evolució econòmica de ‘proximitat’. Els únics peròs que encara ha de resoldre són el de l’estacionalitat –que està millorant– i el de les retribucions salarials i condicions laborals, on encara hi ha camí per recórrer.