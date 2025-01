La necessitat d’encertar-la

Creado: Actualizado:

Les obres que s’estan realitzant al túnel de Roda de Berà no necessiten tècniques d’enginyeria de gran volada. Segurament dins la capacitat d’actuació d’Adif, l’ens que les està executant, es tractarien d’unes obres força rutinàries. Però aquest túnel d’uns centenars de metres ha esdevingut la peça clau en el que sí que ha estat un veritable desafiament. No pas tècnic, però sí social, doncs ja posat daltabaix tota la circulació dels trens de Rodalies entre Tarragona i Barcelona, una línia que anualment mou milers i milers de viatgers. El caos inicial ha deixat pas a una etapa on els usuaris no tenen altra sortida que la resignació. Els retards horaris a les línies que es mantenen operatives són gairebé permanents i els autobusos alternatius han estat una solució, finalment, força raonable, però a la qual no tots els viatgers s’hi han pogut adaptar. Precisament per la repercussió de l’obra, Adif li ha donat novament visibilitat. Hi ha dut els mitjans de comunicació perquè puguem explicar que tot va segons el previst i que el 3 de març es manté com la data prevista per revertir el tall ferroviari. Molt clar ho han de tenir els responsables de l’obra com per mullar-se tan obertament i el desig (ben bé la necessitat) dels usuaris és que l’encertin de ple.