Els monuments de la Tàrraco romana van aconseguir atraure, l’any 2024, gairebé 540.000 persones. La xifra representa un increment de gairebé 40.000 persones respecte de l’any anterior. D’entrada pot semblar una xifra fins i tot curta pel potencial turístic que se li pressuposa a la capital tarragonina. De fet, es pot entreveure que pel mateix ajuntament és una quantitat que no es considera elevada, quan el mateix regidor de Patrimoni ja destaca l’aposta del Museu d’Història aposta més per la qualitat que per la quantitat. I segurament la majoria dels tarragonins afirmarien el mateix, és a dir, que hi hagués un equilibri entre el nombre de turistes que la ciutat pot assumir i el nombre de turistes que la ciutat ‘necessita’ assumir perquè també hi ha tot un teixit econòmic i comercial que en depèn en gran manera. No és un equilibri senzill i un dels elements que en pot dificultar la gestió és, precisament, el tipus de turista que rep la ciutat. D’altra manera no s’entén com quan hi ha una quantitat de visitants a la ciutat, és a dir, a l’estiu, les dades de visites als monuments, sigui inferior a la mitjana anual. El sol i platja enfront de la cultura té, encara ara, un clar guanyador. El turisme de sol i monuments és l’objectiu.