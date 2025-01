Grip i populisme

Creado: Actualizado:

Aquest ha estat un Nadal en què el fenomen estacional de la grip no ha estat protagonista a la gran majoria de les llars. Segons la previsió del departament de Salut de la Generalitat, no serà fins d’aquí un parell de setmanes quan s’assolirà el pic de l’afectació de la grip.

Les dades indiquen que a hores d’ara s’està produint un creixement progressiu dels contagis, amb gairebé 300 casos per cada 100.000 habitants, és a dir, que ja s’ha superat el llindar del risc ‘moderat’ que els factors estadístics determinen.

Amb tot, res fa preveure que la pujada sigui tan important com perquè puguin arribar a col·lapsar-se (cosa que sí que ha passat altres anys), les instal·lacions dels centres sanitaris. Es tracta d’una situació per la qual cal estar alerta, però que no genera cap reacció d’urgència. I la situació encara seria millor si les dades de vacunació de la gent gran fossin més altes.

Tot just un 64% de la població de més de 80 anys, s’ha vacunat de la grip (un 51% entre els de 70 a 79 anys), unes xifres massa baixes tractant-se d’una malaltia que pot ser especialment agressiva per les persones més dèbils i amb menys defenses, factors indestriables de l’edat avançada. El populisme i la desinformació ha fet molt mal, també, en el sector sanitari.