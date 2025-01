Els hotels deixen pas a les cases rurals

Creado: Actualizado:

Aquestes festes de Nadal les cases rurals de la demarcació han tornat a ser l’emplaçament més buscat per a una escapada, una trobada amb amics i familiars o l’espai idoni per a donar la benvinguda al 2025. La resta d’equipaments turístics, com els hotels, han passat a una segona línia.

De fet, residual. Només un de cada cinc d’aquests establiments, més vinculats al turisme de sol i platja, han obert durant aquestes dates, segons la FEHT. Les comarques tarragonines tenen la sort de comptar amb tot tipus d’atractius turístics: del mar a la muntanya, de les vinyes als monuments. Dels hotels a les cases rurals.

El repte continua sent, però, desestacionalitzar el turisme. Les cases rurals ‘brillen’ només en èpoques de l’any considerades «vall», és a dir, amb poca afluència turística. Són les mateixes èpoques en les quals la gran majoria dels hotels tanquen.

Quan el sol i la platja deixin de ser la pedra angular del sector turístic, de segur que la resta d’economies del territori gaudeixen d’una millor salut. El turisme cultural, el vinícola, el món rural i els seus atractius... Les oportunitats que ofereix el Camp de Tarragona són infinites si es gestionen de la manera adequada.