Aquest 2025, Cabra del Camp serà un dels municipis on es durà a terme el Pla de Fosses 2023-2025 de la Generalitat de Catalunya. De segur que desenes de persones desitgen que s’obri la fossa amb l’esperança de trobar-hi les restes de familiars que van morir durant la Guerra Civil i que mai no han aparegut. De fet, aquest any, durant les excavacions a Salomó, es va poder identificar en Josep Bellet Pérez, soldat republicà. Les seves restes van ser retornades a la família. Vivim temps convulsos, i per aquest motiu és importantíssim no oblidar el passat. Només això pot fer-nos millorar en el futur. Destinar partides econòmiques a la memòria democràtica no és cap bestiesa. Permet tancar cercles, fer el dol i prendre consciència de totes les coses dolentes i les barbaritats d’anys negres que no s’haurien de tornar a repetir. En els últims dos anys s’han realitzat 45 excavacions en fosses arreu de Catalunya i s’han exhumat les restes de 26 víctimes. Si els treballs continuen tal com estan planificats, arribarà un dia que cap persona -o gairebé- trobarà a faltar les restes d’un familiar que va morir durant els anys de la Guerra Civil. Tant de bo fos així arreu de l’Estat Espanyol.