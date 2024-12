Creado: Actualizado:

Durant el plenari d’aquest dilluns i enmig d’una crisi amb els treballadors de l’Ajuntament pel retard en el pagament de nòmines, l’alcalde de Cambrils, Alfredo Clúa, va manifestar que el programari obsolet pel pagament dels sous és un dels causants del retard. De fet, va expressar que, «cada vegada que s’han de tancar les nòmines, és un treball molt enrevessat».

Modernitzar l’administració per agilitzar els tràmits burocràtics de la ciutadania, així com per millorar l’eficiència dels mateixos treballadors municipals, és un dels reptes dels ajuntaments. No val a oblidar que l’administració pública és una gran empresa que, com passa en el sector privat, s’ha de posar al dia pel que fa a sistemes informàtics i eines tecnològiques.

Quan això no té lloc o es deixa per al final de curs, poden produir-se situacions desagradables per a alcaldes i treballadors municipals com la que es viu Cambrils. Clúa ja ha promès que, com a molt, el pròxim 31 de desembre cobraran allò que es deu a la plantilla per fer la seva feina. L’any 2025, de segur que l’Ajuntament de Cambrils fa una aposta per la modernització de sistemes de nòmines i recursos humans.