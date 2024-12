El peatge dels diners

Creado: Actualizado:

Euses, un centre de formació privat, ja té el vistiplau dels tècnics municipals per poder ocupar el denominat mòdul 5 de l’antiga Tabacalera. D’aquesta manera, segurament de manera molt més lenta del que voldria el mateix ajuntament, es va donant sortida a la recuperació d’aquest emblemàtic recinte que, per les seves dimensions i característiques, durant any s’ha convertit més en un problema més que no pas en un equipament de futur per la ciutat.

De tota manera, també és simptomàtic de què les solucions que se li han buscat a l’equipament, la que primer tirarà endavant serà l’única que és privada. Per definir i concretar quedaran el trasllat de TAC12 i la delegació de RTVE, la nova Biblioteca Provincial, la seu de l’ICAC o el nou conservatori de la Diputació. Un nou centre de formació, a més tan especialitzat, ha de ser un servei que aprofitin els ciutadans.

Amb tot, hipotecar un espai públic per una activitat privada sempre costa de justificar. En aquest cas, però, que es tracti d’una activitat docent, aplana la justificació, igual que el fet que la remodelació de l’espai l’assumeix el mateix centre –tot i que amb el matís de què, a canvi, els primers 20 anys de ‘lloguer’, els sortirà de franc. És el peatge de no disposar de prou diners públics per a tot.