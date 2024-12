Urbanisme adaptat

Creado: Actualizado:

Durant la campanya electoral de les municipals, a qualsevol localitat, i també a Tarragona, les formacions polítiques pugnaven per presentar projectes de futur. De fet, fins i tot amb il·lustracions que mostraven com havia de ser el ‘seu’ urbanisme. I normalment sempre amb el concepte de millorar l’entorn urbà per a la ciutadania com a excusa.

De vegades les realitats pressupostàries acaben retardant o fins i tot modificant substancialment aquests projectes. Ara l’Ajuntament de Tarragona ha anunciat que l’any vinent es posarà fil a l’agulla per redactar el Pla d’Accessibilitat, que ha de donar servei tot just a un conjunt de ciutadans que, com que no són majoritaris, segurament poden semblar més prescindibles –com de fet ha passat en els últims mandats, de tots els colors.

Finalment, com a compromís exigit per ERC i Comuns, Tarragona tindrà un document que ha de convertir la ciutat en un espai més amable i adequat per a un conjunt de persones que, com dèiem, no és majoritari, però que representen un col·lectiu de milers de persones. De les 14.383 persones amb discapacitats a la ciutat, gairebé 9.000 ho són per discapacitat física, auditiva o visual, és a dir, els que major problema tenen amb un urbanisme que no els té en compte.