Brigada ràpida

Reus estrena Brigada d’Intervenció Ràpida, formada per un equip multidisciplinari de divuit persones. Es tracta d’un servei que ja tenen altres ciutats, com per exemple, Tarragona. En el cas de la capital tarragonina, però, el consistori ha optat per una política d’intervenció concentrada en espai i temps, i ho ha denominat com a Pam a Pam. Sigui com sigui, una brigada d’aquestes característiques és essencial per a poder mantenir l’entorn urbà de manera eficaç. Normalment, a més, aquest tipus de serveis estan pensats per actuar a partir de denúncies o queixes dels mateixos veïns. Si l’actuació és ràpida i bona no cal menystenir el valor polític que tindrà, aleshores, la presència d’una brigada com aquesta. Res és mai tan senzill, però, i la rapidesa sempre pot quedar a expenses del triatge que, segurament, caldrà fer quan s’acumulin les actuacions. Disposar d’equipaments adequats i de la capacitat de recollir ràpidament els avisos ciutadans gràcies a les noves tecnologies, són punts a favor de la millora del servei. Disposar d’un entorn urbà cuidat i que rep el manteniment adequat és una de les tasques més agraïdes pels ciutadans, tot i que també és una de les més complicades pels ajuntaments.