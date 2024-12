Creado: Actualizado:

Totes les formacions polítiques han mostrat el seu suport a les protestes dels pescadors per la proposta de la UE de retallada de les captures, sobretot, d’arrossegament. La UE planteja una reducció dràstica respecte de les captures d’aquest 2024, arribant gairebé a representar un 80% menys i deixant un període que no arriba a un mes perquè les barques surten a la mar. Els pescadors ja fa setmanes que han posat el crit al cel, tot i que la regulació europea ja ha anat establint, els últims anys, una progressiva reducció de la pesca amb l’objectiu de preservar l’ecosistema del fons marí. El sector català argumenta que les dades que utilitza la UE no reflecteixen la realitat, que no és altra que la recuperació que ha experimentat la fauna marina al litoral català. Avui i demà hi haurà complexes discussions i debats en els quals França, Itàlia i Espanya faran front comú per a rebaixar la política de màxims que el conjunt d’Europea vol imposar i, tot i que normalment sempre hi ha modificacions en la reglamentació que s’acaba aprovant, en aquesta ocasió sorprèn, en negatiu, la duresa amb què la Comissió Europea ha plantejat la reducció de les captures. Només una modificació important de la proposta podrà calmar els ànims dels pescadors.