El dia de la marmota

Creado: Actualizado:

En multitud de municipis hi ha barris habitats, construïts durant els anys de poca vigilància i cap ordenació urbanística, que fa dècades que esperen un projecte d’urbanització per a assolir serveis com el clavegueram, l’aigua corrent, el gas, la fibra òptica o l’enllumenat públic.

A Tarragona, un exemple d’aquestes urbanitzacions és el de les Parcel·les Iborra. Fa més de tres dècades que els veïns tenen la promesa que el seu barri, a tocar de l’Ermita de la Salut, s’urbanitzarà. Es tracta d’una trentena de famílies i una superfície de 56.695 metres quadrats.

L’Ajuntament ha explicat que el projecte, amb un pressupost de més de 4 milions d’euros que abonaran els veïns, es licitarà durant el primer trimestre de l’any vinent i que les obres començaran a l’estiu. És un nou calendari, una nova promesa, que aquest cop sí s’hauria de complir.

Encara que sembli mentida, a les acaballes del 2024 resten moltes zones per urbanitzar. És important que els ajuntaments posin ordre en aquests terrenys, perquè cuidar l’ordenació urbanística de les ciutats és la millor prevenció contra els efectes letals del canvi climàtic, com les inundacions, i també contra l’especulació immobiliària.