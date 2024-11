Vacunar-nos contra els antivacunes

Creado: Actualizado:

La pandèmia de la COVID-19 va deixar tantes cicatrius a la nostra societat que costarà poder-les tancar totes i encara menys dissimular-ne la seva presència. L’impacte va ser tant dur que fins i tot les respostes oficials, aquelles en què la majoria de la població diposita la seva confiança, van quedar molt per sota del que s’esperava d’elles.

I és per això que des d’aleshores han proliferat els discursos anti-sistema que volen treure profit de la desconfiança creixent de la població. Ja sigui per notorietat o, el que és pitjor, per rendibilitat econòmica, es tracta de difondre missatges que arriben a qüestionar la utilitat de les vacunes o que defensen alguna mena de teoria conspirativa que ha de dur-nos a ser sotmesos a alguna mena de control governamental.

El nostre model social no és el millor al que podríem aspirar i l’estat del benestar cada vegada costa més de mantenir, però no podem dimitir de les nostres responsabiliats col·lectives. D’una altra manera, si el que aspirem a creure és que qualsevol acció pública sempre és en contra nostra, mai no sortirem d’un cercle viciós comunicatiu en què té més valor l’argumentari d’un cantant vingut a menys que el d’un professional de la salut. I ja tenim prou problemes.